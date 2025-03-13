«Только дефицит калорий»: Эндокринолог оценила диету с отказом от фруктов

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Дефицит калорий является обязательным условием для похудения, а достичь его можно разными путями — отказом от жирного, фруктов, углеводов. Об этом заявила врач-эндокринолог Наталья Балашова, комментируя решение актера Станислава Садальского полностью отказаться от фруктов ради похудения. По ее словам, ключевым все равно остается дефицит калорий.
«Вопрос в мере и в количестве. Если у людей избыточный вес, особенно если у людей высокий уровень сахара в крови, сахарный диабет, не рекомендованы фрукты с низким содержанием клетчатки, с высоким содержанием сахара — те, которые будут быстро усваиваться и быстро повышать уровень глюкозы в крови», — отметила врач в беседе с Pravda.Ru.Вместе с тем врач-эндокринолог Юлия Катхурия объяснила, действительно искусственный подсластитель аспартам является опасным, как говорит новое исследование. В разговоре с «Газетой.Ru» медик указала, что по этому исследованию не было никаких подтверждающих заявлений со стороны официальных ведомств в области здравоохранения.
«Кроме того, безопасность аспартама изучалась десятилетиями, и большинство регуляторов, включая ВОЗ, FDA и EFSA, признают его безопасным в допустимых дозах. Поэтому нет веских доказательств, требующих отказа от продуктов с аспартамом. Его по-прежнему рекомендуют употреблять в количестве 40 мг на 1 кг массы тела в сутки», — отмечает издание.Читайте также:
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