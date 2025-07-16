Россиян предупредили о суровом наказании за стрельбу по дронам

16 июля 2025, 12:24

Адвокат Палюлин: за стрельбу по дронам россиянам грозит 20 лет тюрьмы

Фото: iStock/NatureNow

Стрельба по беспилотникам может обернуться для россиян серьезными юридическими последствиями, вплоть до тюремного заключения. Об этом предупреждает председатель общероссийской организации «Право на оружие», руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев.





По его словам, которые приводит Lenta.ru, за такие действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.

«Человек оказывается под угрозой двух статей. Первая — это административка, стрельба в неположенном месте, которая грозит изъятием оружия. А второе наказание — недавно специально принимался закон о том, чтобы граждане не сбивали дроны, — пояснил собеседник издания.