Средства ПВО России перехватили 55 украинских беспилотников за ночь
В ночь с 14 на 15 июля средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, проинформировало Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля были зафиксированы следующие результаты: 32 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, 12 — над Воронежской областью, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью, один — над Ростовской областью и еще один — над Курской областью.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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