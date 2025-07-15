Средства ПВО России перехватили 55 украинских беспилотников за ночь

15 июля 2025, 07:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 14 на 15 июля средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, проинформировало Министерство обороны РФ.