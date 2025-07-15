Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны по Воронежу

15 июля 2025, 13:54

Кнутов: дроны «Лютый» и «Бобер» могли запускаться с территории Украины

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Дроны «Бобер» и «Лютый» могли запускаться по Воронежу с территории Украины. Такое предположение в разговоре с порталом NEWS.ru высказал военный аналитик Юрий Кнутов.





Собеседник подчеркнул, что названные беспилотники способны преодолеть дистанцию в тысячу и более километров.





«Поэтому атака на Воронеж может осуществляться непосредственно с территории Украины. Также дрон «Бобер» примерно такую же дальность имеет, боевая часть — где-то 50–70 килограммов», — прокомментировал историк войск ПВО.