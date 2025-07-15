Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны по Воронежу
Кнутов: дроны «Лютый» и «Бобер» могли запускаться с территории Украины
Дроны «Бобер» и «Лютый» могли запускаться по Воронежу с территории Украины. Такое предположение в разговоре с порталом NEWS.ru высказал военный аналитик Юрий Кнутов.
Собеседник подчеркнул, что названные беспилотники способны преодолеть дистанцию в тысячу и более километров.
«Поэтому атака на Воронеж может осуществляться непосредственно с территории Украины. Также дрон «Бобер» примерно такую же дальность имеет, боевая часть — где-то 50–70 килограммов», — прокомментировал историк войск ПВО.
Перед этим глава Воронежской области Александр Гусев говорил, что от атаки ВСУ пострадали минимум 16 человек. Боевики регулярно атакуют мирных граждан России и объекты гражданской инфраструктуры страны.