Анохин поблагодарил водителя, который сбивал вражеские дроны в Иркутской области
Благодарственное письмо водителю смоленской компании Антону Мацкевичу вручил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Чиновник отметил, что мужчина сбивал дроны камнями вместе с другими дальнобойщиками в Иркутской области. Все происходило во время стоянки Мацкевича в Усолье-Сибирском.
«Антон родом из Витебска, несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. (…) Антон увидел, что из кузова рядом стоящей фуры внезапно начали вылетать дроны. (…) Он не растерялся и вместе с другими водителями и сотрудниками полиции, начал сбивать их камнями, чтобы беспилотники не взлетели. Без сомнения, этот поступок — пример мужества и самоотверженности», — сказано в публикации Василия Анохина.В начале июня Украина устроила теракт на военном аэродроме в Иркутской области. Киевский режим использовал FPV-дроны, вылетавшие из фуры. Владимир Зеленский тогда говорил, что водители были не в курсе происходящего.