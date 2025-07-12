Анохин поблагодарил водителя, который сбивал вражеские дроны в Иркутской области

12 июля 2025, 13:50

Василий Анохин (Фото: kremlin.ru)

Благодарственное письмо водителю смоленской компании Антону Мацкевичу вручил губернатор Смоленской области Василий Анохин.





Чиновник отметил, что мужчина сбивал дроны камнями вместе с другими дальнобойщиками в Иркутской области. Все происходило во время стоянки Мацкевича в Усолье-Сибирском.



