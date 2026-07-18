Россиян предупредили о трёх самых частых ошибках при зарядке телефонов
Специалист Яндекс Фабрики Попова развеяла популярные мифы о зарядке смартфонов
Руководитель продукта бренда Tuvio в Яндекс Фабрике Ольга Попова объяснила, на что обращать внимание при зарядке смартфонов.
В беседе с RT эксперт опровергла миф о трёх полных разрядках нового телефона: современные литий-ионные аккумуляторы не требуют такой процедуры, она не увеличивает ёмкость батареи. Попова назвала легендой и запрет на зарядку до нуля, и оставление телефона на ночь.
«Современные смартфоны оснащены контроллерами питания. Когда аккумулятор достигает максимального уровня заряда, устройство перестаёт заряжаться в прежнем режиме и регулирует подачу энергии. Кроме того, многие модели используют оптимизированную зарядку: смартфон может зарядиться до определённого уровня, а затем дозарядиться ближе к утру», — пояснила Ольга.При этом специалист предупредила, что не стоит класть смартфон под подушку, на солнце или в плотный чехол при нагреве. Некачественный адаптер или повреждённый кабель могут вызвать перегрев, который вредит аккумулятору. При сильном нагреве эксперт советует дать устройству остыть: закрыть приложения, снять чехол или прекратить зарядку.