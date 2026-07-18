В Дагестане набирает популярность БДСМ-массаж

18 июля 2026, 19:29

В Дагестане спрос на жёсткий массаж вырос до рекордных показателей

Фото: Istock/HD91239130

В Дагестане набирает популярность массаж с высокой интенсивностью — местные жители записываются к мастерам за несколько месяцев, несмотря на то что после процедур на спине остаются синяки и возникает боль. Подробности приводит Telegram-канал Mash.