В Дагестане набирает популярность БДСМ-массаж
В Дагестане набирает популярность массаж с высокой интенсивностью — местные жители записываются к мастерам за несколько месяцев, несмотря на то что после процедур на спине остаются синяки и возникает боль. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Обычно сеансы массажа ассоциируются с расслаблением, но на Кавказе запрос сместился в сторону более жёстких техник. Растирания и похлопывания оставляют заметные следы на коже, однако желающих это не останавливает.
Стоимость 40-минутного приёма составляет от двух до шести тысяч рублей, а очередь к специалистам растягивается на несколько месяцев. Критики называют такой подход чрезмерным и утверждают, что массаж не должен травмировать тело.
В ответ мастера поясняют: подобная нагрузка входит в лечебную практику при мышечных спазмах, остеохондрозе, посттравматических состояниях и невралгиях. Интенсивное воздействие снимает спазмы, активизирует кровоток и уменьшает болевые ощущения. Для пациентов с соответствующими диагнозами такая методика оправдана, а здоровым людям перед записью стоит подумать.
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