«Забота, а не контроль»: В Госдуме высказались о психологах для нежелающих рожать

18 марта 2026, 15:30

Депутат Леонов: направление женщин к психологу при нежелании рожать — это забота

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что инициатива Минздрава направлять женщин, не планирующих беременность, к психологу демонстрирует заботу со стороны государства.





В беседе с «Газетой.Ru» Леонов пояснил, что дамы имеют право самостоятельно определять свой жизненный путь, однако специалист может помочь им понять причины такого решения.



По словам политика, у женщины могут существовать сложности в отношениях с партнёрами или иные личные обстоятельства.

«Здесь государство сможет предоставить возможность получить бесплатную консультацию у психолога, а они сейчас и так дорогие. Никакого принуждения нет. Женщина сама решит, идти или не идти. Но главное — ей дадут возможность. Поэтому не стоит негативно реагировать на проявление заботы», — сказал парламентарий.