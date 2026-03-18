Россиянам назвали способ вывести мошенников из себя одной фразой
Председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортёров и импортёров Максим Гмыря рассказал, как противостоять телефонным мошенникам.
В беседе с RT Гмыря пояснил, что при подозрительном звонке необходимо сразу же прервать разговор. Если беседа уже началась, распознать афериста помогут неестественная речь и требование уединиться.
«На любые попытки вытянуть из вас информацию или мнение стоит отвечать неопределённо: «Я ещё не составил своё мнение по этому вопросу, вы мне расскажите». Это заставляет преступников нервничать и выкручиваться, так как их стандартный сценарий перестаёт работать», — заявил эксперт.Лже-правоохранителям специалист советует предлагать встречу в отделении — мошенники сразу скинут трубку. Грубость не поможет, важно сохранять самообладание. Полезно записывать разговор: аудио поможет быстрее убедить службу безопасности банка, что вы действовали осознанно.