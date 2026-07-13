Россиян предупредили о тюремном сроке за справление нужды под кустом
Юрист Багян: за туалет в неположенном месте дают до трёх лет лишения свободы
Юрист Сергей Багян разъяснил, какие наказания грозят россиянам за справление нужды в неположенном месте в черте города.
В беседе с «Абзацем» эксперт сообщил, что закон относит к общественным местам парки, скверы, набережные, пляжи, дворы и кусты на этих территориях.
«Ключевым моментом является то, кто именно стал свидетелем данного действия. Если свидетелями стали взрослые люди и они написали заявление в полицию, то нарушителю грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Это влечёт за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток», — отметил юрист.Однако если свидетелями станут дети, дело может перерасти в уголовное — по статье 135 УК РФ («Развратные действия») грозит до трёх лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ. Багян рекомендовал использовать только специально оборудованные места.