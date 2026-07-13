«Фастфуд для мозга»: эксперт оценил роль сплетен в жизни человека
Эксперт по соцполитике Якубович: чужая репутация побуждает заботиться о своей
Скандалы и сплетни являются «фастфудом для мозга», они перестраивают мозг и снижают способность концентрации внимания. Об этом предупредил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснил, что обсуждая, чужую репутацию, люди побуждают друг друга заботиться о своей собственной. А скандалы и чужие провалы позволяют учиться на чужом опыте и не делать очевидные ошибки.
«Но постоянное потребление "жвачного" контента перестраивает мозг, снижая способность к концентрации. Человек привыкает к коротким всплескам дофамина и теряет интерес к тому, что требует усилий», — уточнил Якубович.
В этой связи он посоветовал прививать у себя вкус к сложному контенту. Начать можно с просмотра документальных фильмов или прочтения научной статьи. Обязательно следует выделять 30 минут в день на занятия без телефона. На «жвачный контент» нужно тратить не более 20 минут ежедневно.
По словам Якубовича, тренировка мозга аналогична тренировке в зале. В первое время будет тяжело, однако позже организм начнет получать удовольствие от процесса. В какой-то момент научное открытие станет более интересной темой, нежели скандал с очередным блогером, заключил специалист.