«Фастфуд для мозга»: эксперт оценил роль сплетен в жизни человека

13 июля 2026, 20:31

Эксперт по соцполитике Якубович: чужая репутация побуждает заботиться о своей

Фото: iStock/MachineHeadz

Скандалы и сплетни являются «фастфудом для мозга», они перестраивают мозг и снижают способность концентрации внимания. Об этом предупредил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснил, что обсуждая, чужую репутацию, люди побуждают друг друга заботиться о своей собственной. А скандалы и чужие провалы позволяют учиться на чужом опыте и не делать очевидные ошибки.





«Но постоянное потребление "жвачного" контента перестраивает мозг, снижая способность к концентрации. Человек привыкает к коротким всплескам дофамина и теряет интерес к тому, что требует усилий», — уточнил Якубович.