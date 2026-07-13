Россиянам объяснили, как правильно обслуживать кондиционер в машине

13 июля 2026, 20:52

Автодиагност Ефимов: чистый салонный фильтр облегчает работу кондиционера

Фото: Istock/Suphachai_Photharos

Автодиагност Александр Ефимов напомнил, что регулярная замена салонного фильтра напрямую влияет на долговечность автомобильного кондиционера.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что фильтр задерживает пыль, пыльцу и грязь. Производители рекомендуют менять его каждые 15–25 тыс. км, но в пыльных или загазованных условиях это потребуется делать чаще.

«Стоит регулярно включать устройство: даже в прохладную погоду или в зимнее время запускайте систему хотя бы раз в месяц на несколько минут. Это необходимо для того, чтобы хладагент и масло смазали уплотнители компрессора и другие детали, предотвратив застой. Стоит также помнить, что зимой кондиционер подсушивает воздух, помогая тем самым бороться с запотеванием стёкол», — заявил Ефимов.