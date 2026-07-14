Россиян предупредили о высоком содержании алкоголя в домашнем квасе
Врач Михалева: перед поездкой на автомобиле стоит отказаться от кваса
Классический хлебный квас относится к продуктам естественного брожения, поэтому при его приготовлении образуется небольшое количество этилового спирта. В этой связи врач-эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева посоветовала водителям отказаться от этого напитка перед поездкой за рулем.
По ее словам, во многих магазинных квасах содержание алкоголя не превышает 1—1,2%. При этом в напитке домашнего приготовления спирта может быть больше, потому что процесс брожения в нем не останавливается, а после его употребления алкотестер может показать наличие алкоголя в крови.
«Однако речь идет об остаточных парах спирта, которые временно остаются в полости рта. Обычно такая ситуация возможна в течение первых 10—15 минут после употребления напитка», — уточнила Михалева в разговоре с RT.
Врач добавила, что подобный эффект могут давать кефир, айран, безалкогольное пиво, а также ополаскиватели для полости рта на спиртовой основе. Так, эндокринолог посоветовала не злоупотреблять этими напитками перед поездкой за рулем во избежание неприятностей.