Россиян предупредили о высоком содержании алкоголя в домашнем квасе

14 июля 2026, 18:24

Врач Михалева: перед поездкой на автомобиле стоит отказаться от кваса

Фото: iStock/yashina.tanya90

Классический хлебный квас относится к продуктам естественного брожения, поэтому при его приготовлении образуется небольшое количество этилового спирта. В этой связи врач-эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева посоветовала водителям отказаться от этого напитка перед поездкой за рулем.





По ее словам, во многих магазинных квасах содержание алкоголя не превышает 1—1,2%. При этом в напитке домашнего приготовления спирта может быть больше, потому что процесс брожения в нем не останавливается, а после его употребления алкотестер может показать наличие алкоголя в крови.





«Однако речь идет об остаточных парах спирта, которые временно остаются в полости рта. Обычно такая ситуация возможна в течение первых 10—15 минут после употребления напитка», — уточнила Михалева в разговоре с RT.