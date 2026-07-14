Диетолог раскрыла идеальную формулу питания для активного долголетия
Диетолог Дианова: растительные продукты способны замедлить старение
Питание по формуле «три овоща + два фрукта в день» является реальным путем к качественному, замедленному старению. Об этом сообщила диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что растительная пища богата различными витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой и фитонутриентами. Все эти элементы укрепляют иммунную систему, благоприятно влияют на состояние кожи и замедляют процесс возрастных изменений.
«Три овоща в день, разнообразных по цвету и виду, обеспечивают организм бета-каротином, ликопином и флавоноидами. Два фрукта позволяют получить витамин С, антоцианы и природные сахара, которые дают энергию без резких скачков глюкозы в крови», — отметила Дианова.
Так, по ее словам, фрукты и овощи в ежедневном рационе укрепляют сердечно-сосудистую систему, позволяют контролировать вес и метаболизм, обеспечивают здоровье желудочно-кишечного тракта, а также являются профилактикой онкологии.
Диетолог посоветовала подчеркнула, что одного питания для поддержания здоровья недостаточно. Разнообразный рацион важно сочетать с физической активностью, качественным отдыхом и отказом от вредных привычек. Однако формула «три овоща + два фрукта в день» станет отличным подспорьем для активного долголетия и качественного старения, заключила Дианова.