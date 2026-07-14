Диетолог раскрыла идеальную формулу питания для активного долголетия

14 июля 2026, 15:25

Диетолог Дианова: растительные продукты способны замедлить старение

Фото: iStock/nensuria

Питание по формуле «три овоща + два фрукта в день» является реальным путем к качественному, замедленному старению. Об этом сообщила диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что растительная пища богата различными витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой и фитонутриентами. Все эти элементы укрепляют иммунную систему, благоприятно влияют на состояние кожи и замедляют процесс возрастных изменений.





«Три овоща в день, разнообразных по цвету и виду, обеспечивают организм бета-каротином, ликопином и флавоноидами. Два фрукта позволяют получить витамин С, антоцианы и природные сахара, которые дают энергию без резких скачков глюкозы в крови», — отметила Дианова.