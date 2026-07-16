Россиянам рассказали о влиянии затяжных дождей на настроение и здоровье

16 июля 2026, 13:29

Врач Матвеева: затяжные дожди усиливает апатию и тягу к сладкому

Фото: iStock/Elena Perova

Затяжная дождливая погода способна усиливать у людей тягу к сладкому, стресс и апатию. Об этом предупредила врач-эндокринолог Мария Матвеева.





В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» эксперт отметила, что невозможность выйти из дома из-за дождя порождает чувство тоски и тревоги. Организм начинает требовать глюкозу, которая помогает быстро улучшить настроение. Тем не менее эффект от сладостей быстро заканчивается, после чего усталость и раздражительность только усугубляются.



Кроме того, циклоны часто сопровождаются низким давлением, из-за которого возникают головные боли, головокружения, аритмия и стенокардия. А высокая влажность вызывает дискомфорт в суставах при артрите или остеохондрозе.





«Не забывайте прием витамина Д и Омега-3, а сразу после пробуждения включайте яркий свет. Контролируйте питание — вместо быстрых углеводов выбирайте цельнозерновые крупы, овощи. Обязательно добавьте в рацион индейку, сыр, яйца, бананы, орехи. Для поддержки нервной системы полезны шпинат, тыквенные семечки, гречка, а также рыба, орехи, масла», — посоветовала Матвеева.

«Погода ожидается солнечная и без осадков. В пятницу и субботу температура в Москве будет подниматься до +24 °С, а по области находиться в пределах +22...+27 °С», — уточнил специалист.