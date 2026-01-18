«Осторожно, попутчик!»: В МВД предупредили о новой схеме мошенников
Мошенники активизировались в сервисах совместных поездок. Об этом сообщает управление по кибербезопасности МВД России.
Злоумышленники размещают объявления о поиске попутчиков в тематических чатах. Часто они выбирают маршруты из отдалённых населённых пунктов для большего доверия.
После отклика аферисты предлагают продолжить общение в мессенджере Telegram. Там они присылают ссылку для бронирования места, но она ведёт на фишинговый сайт. Переход по такой ссылке может привести к хищению денег со счёта.
В МВД отметили, что схема эволюционировала, но цель прежняя — выманить персональную информацию и реквизиты карт. Правоохранители советуют пользоваться услугами официальных перевозчиков и избегать сторонних ссылок для бронирования.
Ранее стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной.
Читайте также: