В Подмосковье россияне устраивают VIP-ретриты на крещенские купания

18 января 2026, 11:58

В Подмосковье предлагают ретриты на Крещение по цене от 6,5 тысяч рублей

Фото: медиасток.рф

В Подмосковье становятся популярны VIP-ретриты на Крещение. 18 и 19 января некоторые россияне выбирают не традиционные купания в проруби, а программы с духовными практиками и отдыхом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.