В Подмосковье россияне устраивают VIP-ретриты на крещенские купания
В Подмосковье становятся популярны VIP-ретриты на Крещение. 18 и 19 января некоторые россияне выбирают не традиционные купания в проруби, а программы с духовными практиками и отдыхом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Один из центров на Новой Риге организует специальные крещенские туры. Организаторы утверждают, что гости смогут достичь очищения, самопознания и обновления. Стоимость стандартной программы составляет 6500 рублей с человека.
В неё входят ужин из фермерских продуктов, церемонии окуривания, баня с купанием в снегу, хамам, чайная церемония, отдых под звуки ветра, телесная практика и ночное окунание в купель.
VIP-пакет за 9000 рублей дополнительно включает киновечер, выступление поэта и приглашенного музыканта. На следующее утро для участников проводят завтрак, йогу, консультацию с гуру и практику «круг силы».
