Пострадавший при нападении в больнице Махачкалы травматолог пытался спасти коллегу

24 апреля 2026, 01:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападение на хирурга в больнице Махачкалы не имело мотивов, а травматолог получил ранения, когда кинулся спасать коллегу. Об этом в ночь на 24 апреля заявила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. Ее слова приводятся в Telegram-канале «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА».





Напомним, что в четверг в Республиканской клинической больнице имени Вишневского мужчина с ножом бросился на двух дежуривших врачей — хирурга и травматолога. Правоохранительные органы не нашли подтверждения версиям об атаке на сотрудников медучреждения из-за якобы смерти матери или дочери нападавшего. Его родственников в больнице не было. Мужчина приехал в больницу в компании близких — пока они отлучились, он «слонялся в коридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты».





«Жизнь травматолога вне опасности, но вот состояние хирурга всё ещё критическое. Будем надеяться, что к утру будут хорошие новости о том, что доктор выжил и жизни угрозы нет!», — добавила руководитель пресс-службы МВД Дагестана.