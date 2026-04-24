Неприятный запах в квартире может обернуться штрафом до 1000 рублей после жалобы соседа

24 апреля 2026, 03:32

Юрист Пачулия: Суд может обязать россиянина устранить неприятный запах в квартире

Жильцы многоквартирного дома могут через суд обязать соседа устранить из его квартиры неприятный запах, в том числе идущий от животных. Об этом заявил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.