Неприятный запах в квартире может обернуться штрафом до 1000 рублей после жалобы соседа

Юрист Пачулия: Суд может обязать россиянина устранить неприятный запах в квартире
Жильцы многоквартирного дома могут через суд обязать соседа устранить из его квартиры неприятный запах, в том числе идущий от животных. Об этом заявил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.



Он отметил, что собственник квартиры обязан соблюдать санитарные нормы. Запах не должен нарушать комфорт соседей — суд может обязать владельца провести дезинфекцию и уборку жилого помещения до удовлетворительного состояния. Также на неприятный запах можно пожаловаться участковому, в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию.

Роспотребнадзор проведёт проверку и при подтверждении нарушения выпишет предписание об устранении вони. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений КоАП РФ предусматривает штраф для граждан от 500 до 1000 рублей.

Ранее член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров объяснил, как наказать соседа за мусор в подъезде.

Мария Моисеева

