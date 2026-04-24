Неприятный запах в квартире может обернуться штрафом до 1000 рублей после жалобы соседа
Жильцы многоквартирного дома могут через суд обязать соседа устранить из его квартиры неприятный запах, в том числе идущий от животных. Об этом заявил ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
Он отметил, что собственник квартиры обязан соблюдать санитарные нормы. Запах не должен нарушать комфорт соседей — суд может обязать владельца провести дезинфекцию и уборку жилого помещения до удовлетворительного состояния. Также на неприятный запах можно пожаловаться участковому, в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию.
Роспотребнадзор проведёт проверку и при подтверждении нарушения выпишет предписание об устранении вони. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений КоАП РФ предусматривает штраф для граждан от 500 до 1000 рублей.
