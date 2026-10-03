Россиян предупредили о возможных проблемах со здоровьем после отдыха в Таиланде

03 октября 2026, 07:24

Академик Онищенко: возвращение в РФ из Таиланда в холод вредит здоровью

Фото: iStock/ArtRachen01

Возвращение из Таиланда в Россию в сильные морозы может негативно повлиять на организм из-за внезапной смены климата. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.





По его словам, которые приводит ТАСС, после перелета из теплой страны в холод могут возникнуть серьезные системные проблемы со здоровьем: сбои в работе сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, а также депрессивные состояния. Усугубляет ситуацию и необходимость вновь включаться в рабочий режим после отдыха.

«Вернувшись на работу, они получат дополнительный стресс», — пояснил собеседник агентства.