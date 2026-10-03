Сентябрь в Москве оказался теплее средних показателей

03 октября 2026, 06:19

ТАСС: температура воздуха в Москве в сентябре превысила норму на два градуса

Фото: iStock/ Smileus

Сентябрь 2026 года в Москве оказался теплее обычного: среднемесячная температура воздуха достигла +14 °C, что на два градуса выше климатической нормы. Такой показатель подтверждает устойчивую тенденцию к потеплению, рассказал ТАСС Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.