Сентябрь в Москве оказался теплее средних показателей
Сентябрь 2026 года в Москве оказался теплее обычного: среднемесячная температура воздуха достигла +14 °C, что на два градуса выше климатической нормы. Такой показатель подтверждает устойчивую тенденцию к потеплению, рассказал ТАСС Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как пояснил эксперт, в течение месяца температура постепенно снижалась — от летних значений к типичным осенним. При этом большую часть дней показатели оставались выше нормы: отклонение составляло от одного до пяти градусов.
Климатолог также отметил, что тренд на повышение сентябрьских температур сохраняется уже длительное время. Устойчивый рост прослеживается как за последние пять лет, так и в более длительных периодах — за 10 и 20 лет.
Читайте также: