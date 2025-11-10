В МВД назвали фразы, выдающие мошенников с дипфейками
Мошенники все чаще используют дипфейки для обмана граждан. Они пытаются получить коды от «Госуслуг» с помощью манипуляций и уловок. МВД предупреждает о распространенных фразах, которые могут выдать аферистов. Об этом пишет ТАСС.
Если вам сообщают: «Мама, я в беде, срочно нужны деньги» или «Это срочно, переведи на эту карту», стоит насторожиться. Также мошенники могут выдавать себя за ваших начальников, заявляя: «Это ваш руководитель, с вами свяжется сотрудник ФСБ».
Эксперты подчеркивают важность цифровой гигиены: следите за публикациями в социальных сетях, чтобы минимизировать риск таргетированных атак. Обязательно включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.
Ранее стало известно, что злоумышленники выманивают персональные данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
