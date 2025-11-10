В МВД назвали фразы, выдающие мошенников с дипфейками

10 ноября 2025, 08:14

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники все чаще используют дипфейки для обмана граждан. Они пытаются получить коды от «Госуслуг» с помощью манипуляций и уловок. МВД предупреждает о распространенных фразах, которые могут выдать аферистов. Об этом пишет ТАСС.