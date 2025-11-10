Достижения.рф

Россиянкам назвали главные признаки рака груди

Врач Артамонова: Странные выделения могут свидетельствовать о раке груди
Фото: iStock/Drazen Zigic

Изменение формы, отеки и боли могут указывать на рак груди. Об этом предупреждает профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского университета Елена Артамонова, пишет «Лента.ру».



Специалист советует немедленно обратиться к врачу при появлении выделений из соска, трансформации кожи или формы молочной железы, а также при наличии образований в ткани или подмышечной области. Болезненность также требует внимания.

Если у родственников был рак молочной железы, стоит проконсультироваться с врачом-генетиком для дополнительного обследования. Артамонова рекомендует женщинам с 40 лет проходить маммографию и УЗИ каждые два года. Регулярные визиты к врачу помогут выявить проблемы на ранней стадии.

Дарья Осипова

