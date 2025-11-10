Россиянкам назвали главные признаки рака груди

10 ноября 2025, 07:31

Врач Артамонова: Странные выделения могут свидетельствовать о раке груди

Фото: iStock/Drazen Zigic

Изменение формы, отеки и боли могут указывать на рак груди. Об этом предупреждает профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского университета Елена Артамонова, пишет «Лента.ру».