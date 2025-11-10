Россиянкам назвали главные признаки рака груди
Изменение формы, отеки и боли могут указывать на рак груди. Об этом предупреждает профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского университета Елена Артамонова, пишет «Лента.ру».
Специалист советует немедленно обратиться к врачу при появлении выделений из соска, трансформации кожи или формы молочной железы, а также при наличии образований в ткани или подмышечной области. Болезненность также требует внимания.
Если у родственников был рак молочной железы, стоит проконсультироваться с врачом-генетиком для дополнительного обследования. Артамонова рекомендует женщинам с 40 лет проходить маммографию и УЗИ каждые два года. Регулярные визиты к врачу помогут выявить проблемы на ранней стадии.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями своего лечения от рака груди.
Читайте также: