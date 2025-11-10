Стало известно, когда и на какую сумму повысят пенсии россиянам в 2026 году

10 ноября 2025, 08:43

Депутат Бессараб: Индексация страховых пенсий пройдет с 1 января 2026 года

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России насчитывается 43 миллиона пенсионеров. Всем им в 2026 году обязательно проиндексируют выплаты. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».