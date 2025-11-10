Стало известно, когда и на какую сумму повысят пенсии россиянам в 2026 году
В России насчитывается 43 миллиона пенсионеров. Всем им в 2026 году обязательно проиндексируют выплаты. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».
Депутат пояснила, что в проекте бюджета уже заложены средства на индексацию страховых пенсий, которые получают почти 38 млн человек. Повышение составит 7,6 процента и вступит в силу с 1 января 2026 года, отметила Бессараб.
С 1 апреля того же года социальные пенсии увеличатся на 6,8 процента. Военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых структур вырастут с 1 октября на четыре процента, однако итоговая сумма может измениться в зависимости от уровня инфляции, подытожила парламентарий.
