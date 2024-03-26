Россиян предупредили о возможном росте тарифов на электроэнергию

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Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомства.
Представители министерства выступили с предложением к населению, которое состоит в том, чтобы в определенные периоды времени отключать бытовые приборы.
Взамен на участие в программе снижения спроса, граждане смогут получить вознаграждение.
Эксперимент будет запущен не ранее 2025 года. Для участия в снижении спроса ведомство намерено привлечь молодежь.
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Взамен на участие в программе снижения спроса, граждане смогут получить вознаграждение.
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Анастасия Хохлова