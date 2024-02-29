Россиян предупредили о всплеске мошеннической схемы о налоге на СВО

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Количество атак мошенников на россиян с письмами о новом налоге на СВО и предложением отказаться от него будет стремительно расти. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила пресс-служба компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности.
Там подчеркнули, что единственным способом защититься от мошенников остаётся проверка информации через официальные источники и недоверие к незнакомцам.
О появлении новой мошеннической схемы накануне сообщили в «Тинькофф Защите». Отмечается, что россиянам рассылают письма по электронной почте о якобы появившемся налоге на СВО. Чтобы отказаться от него, мошенники предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт банка и зайти в личный кабинет. Как только личные данные россиян поступают мошенникам, на их имена оформляются кредиты, а со счетов списываются все средства.
Также в компании рассказали «Газете.Ru», что в конце прошлого года активизировались мошенники, которые представлялись работниками московского профсоюза и предлагали организовать сбор открыток и поздравлений для участников СВО и членов их семей.
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О появлении новой мошеннической схемы накануне сообщили в «Тинькофф Защите». Отмечается, что россиянам рассылают письма по электронной почте о якобы появившемся налоге на СВО. Чтобы отказаться от него, мошенники предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт банка и зайти в личный кабинет. Как только личные данные россиян поступают мошенникам, на их имена оформляются кредиты, а со счетов списываются все средства.
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Анастасия Чинкова