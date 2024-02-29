Россиян предупредили о всплеске мошеннической схемы о налоге на СВО

29 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В начале своей речи он заявил, что будет говорить не только о ближайших планах, но и стратегических задачах. Какие важные заявления сделал президент, на какие меры поддержки россияне могут рассчитывать в 2024 году, и готова ли Россия к переговорам с США, читайте в материале «Радио 1».