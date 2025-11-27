Россиян предупредили о всплеске новогодних мошеннических схем

27 ноября 2025, 16:37

Фото: iStock/welcomia

Перед праздниками злоумышленники активизируются и маскируют обман под акции, уведомления и «срочные» платежи. Об этом рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.





Мошенники используют любые актуальные поводы, чтобы вынудить человека перейти по ссылке, заплатить или сообщить данные. Один из самых удобных инфоповодов — подготовка к Новому году, отметил эксперт.





«Мошенники пытаются вывернуть любое малейшее событие таким образом, чтобы это встало им на пользу. Под каким-то предлогом они должны вам позвонить, и предлогом очень часто становится актуальный инфоповод. Элементарно – Новый год», — объяснил Парфентьев в беседе с «Татар-информ».

«После Нового года пересмотр коммунальных тарифов, допустим, увеличится на 20-30%. Торопитесь заплатить сейчас. Вот ссылка, по которой вы можете заплатить. Ссылка, естественно, фишинговая» — привёл пример специалист.