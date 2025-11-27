«До конца дружбы 60 секунд»: Загадочная переписка привела девочку в реанимацию
В юго-западном районе Москвы 25 ноября под окнами жилого дома обнаружили 13-летнюю школьницу с многочисленными травмами. По предварительной информации, к трагедии могли привести угрожающие сообщения в её мессенджере. Об этом сообщает «МК».
За несколько минут до происшествия семиклассница получила около 60 странных сообщений от неизвестного отправителя. В уведомлениях шёл отсчёт времени до окончания дружбы.
Знакомые семьи сообщают, что ранее у подростка не замечали депрессивных наклонностей или необычного поведения. Однако примерно за месяц до инцидента девочка начала вести себя агрессивно, стала более отстранённой и поссорилась с близкой подругой.
В настоящее время пострадавшая находится в реанимации с тяжёлыми травмами. Правоохранительные органы проверяют все версии, включая причастность посторонних лиц и возможную роль украинских мошенников. Осмотр телефона ребёнка показал, что незнакомый пользователь присылал ей сообщения с ненавистью к России.
