«До конца дружбы 60 секунд»: Загадочная переписка привела девочку в реанимацию

27 ноября 2025, 12:17

На юго-западе Москвы 13-летнюю девочку госпитализировали после падения с высоты

Фото: Istock/oatawa

В юго-западном районе Москвы 25 ноября под окнами жилого дома обнаружили 13-летнюю школьницу с многочисленными травмами. По предварительной информации, к трагедии могли привести угрожающие сообщения в её мессенджере. Об этом сообщает «МК».