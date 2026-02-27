Россиян предупредили о затяжном сезоне цветения

27 февраля 2026, 20:04

«Яндекс Погода»: Сезон цветения в России начнется позже из-за холодной весны

Фото: iStock/Olga Anokhina

Начало весны в России ожидается холоднее обычного, из-за чего сезон цветения начнется позже, чем в прошлом году. Об этом предупредили метеорологи «Яндекс Погоды».





По прогнозу специалистов, в Центральной России начало весны будет холоднее обычного, а значит, что сезон цветения и пыльцы начнется позже, чем в прошлом году, пишут «Известия».





«Продолжительность вегетационного сезона, в который начинается рост, цветение и пыление растений, может сильно различаться в зависимости от региона. Так, в числе лидеров по длительности этого периода среди городов-миллионников — Краснодар (257 дней), Ростов-на-Дону (240 дней) и Волгоград (221 день)», — говорится в материале.