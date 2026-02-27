Россиян предупредили об опасности сочетания ряда лекарств с алкоголем

27 февраля 2026, 18:12

Терапевт Чистик: Сочетание противовоспалительных средств и алкоголя опасно

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сочетание некоторых лекарств и спиртного может быть опасно. Об этом сообщила врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик, передает РИА Новости.