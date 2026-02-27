Россиян предупредили об опасности сочетания ряда лекарств с алкоголем
Сочетание некоторых лекарств и спиртного может быть опасно. Об этом сообщила врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик, передает РИА Новости.
Совместный прием нестероидных противовоспалительных средств, таких как парацетамол, с алкоголем представляет серьезную угрозу для здоровья. Это может вызвать желудочное кровотечение и повреждение печени, подчеркнула специалист. Врач рекомендует в случае необходимости обезболивания при употреблении алкоголя выбирать спазмолитики, так как они считаются более безопасными.
Комбинация алкоголя с антибиотиками может привести к двум негативным последствиям: либо к образованию токсичных метаболитов, которые наносят вред организму, либо к снижению эффективности самих препаратов. Также опасно употребление алкоголя с седативными средствами, что может усилить их угнетающее действие на сознание и дыхание, предупреждает терапевт.
Читайте также: