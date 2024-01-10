Россиян предупредили об аномальных холодах

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в некоторых регионах России ожидается аномальный холод.
«Аномально холодно у нас в Забайкалье, Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае, Амурской области. Аномалии в Приморском федеральном округе, включая Татарстан, Мордовию, — там на 8 °С ниже климатической нормы», — поделился в беседе с RT Варакин.А вот европейскую территорию России уже завтра ожидает потепление, хотя и со снегопадом. Однако, по словам специалиста, уже к Старому Новому году и в центральную часть страны придут низкие температуры.
«В столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова достигла 24 см, прибавка за сутки составила 3 см. Такое значение практически укладывается в рамки климата – по норме для 10 января высота снежного покрова должна составлять четверть метра», – приводит АГН «Москва» соответствующее сообщение специалиста.
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