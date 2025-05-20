Россиян предупредили об аномально жарком лете

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Летом 2025 года в России средняя температура будет превышать климатическую норму на два-три градуса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов «Яндекс Погоды».
«Особенно жарко будет в южных регионах страны. В Краснодарском крае и Ростовской области лето может стать самым знойным за последние 30 лет, с пиковыми значениями температуры в июле. Аналогичная ситуация ожидается в Красноярске», — говорится в сообщении.
При этом температурные аномалии прогнозируются на Дальнем Востоке, Южном и Среднем Урале, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.
При этом в большинстве регионов европейской части РФ ожидается, что осадков будет намного меньше нормы. Например, в Ростовской области дождей будет в три раза меньше средних значений, а в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — в 1,5 раза.
Сокращение осадков также прогнозируется в Перми, Уфе, Самаре, Красноярске и Казани. А вот в Сибири и на Дальнем Востоке количество осадков, наоборот, превысит средние значения. При этом в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Омске ожидается умеренное число дождей.
Тем временем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT, рассказала, что в Москве дожди прекратятся уже к четвергу.
«От дождей мы избавимся в четверг-пятницу. Там погоду будет определять антициклон, и она станет вполне летней. В выходные температура воздуха вполне может приблизиться к +25 °C», — рассказала синоптик.
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