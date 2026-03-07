Россиян предупредили об исчезновении культовой рыбы с прилавков

07 марта 2026, 17:49

Mash: улов воблы на Волге за четыре года сократился в 10 раз

Фото: iStock/Smederevac

Вылов воблы на Волге сократился в 10 раз за последние четыре года, что свидетельствует о резком снижении ее численности. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на экологов Астраханского заповедника.