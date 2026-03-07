Россиян предупредили об исчезновении культовой рыбы с прилавков
Вылов воблы на Волге сократился в 10 раз за последние четыре года, что свидетельствует о резком снижении ее численности. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на экологов Астраханского заповедника.
Вобла составляют лишь 1% от общего объема вылова рыбы в Волге, хотя еще 30 лет назад ее было в 30 раз больше. Специалисты объясняют снижение численности этой рыбы низким уровнем насыщения воды кислородом.
Критическим стал 2023 год, когда вылов воблы составил менее 500 тонн. В ответ на это власти запретили ее ловлю, надеясь на восстановление популяции. Однако в 2025 году ситуация ухудшилась: глубина реки достигла рекордно низкого уровня, что привело к повышению температуры воды и снижению концентрации кислорода. В таких условиях вобла не может нереститься и размножаться. Кроме того, другие виды рыб, лучше приспособленные к новым условиям, вытесняют плотву, отмечают экологи.
Резкое сокращение вылова воблы привело к значительному росту цен на нее — до 1 тысячи рублей за 0,5 килограмма. Для сравнения, на эту сумму можно приобрести вдвое больше филе свежемороженой красной рыбы. В предстоящем сезоне официального вылова этого вида рыбы не будет, поэтому на рынке появятся лишь несколько тонн, добытых браконьерами, прогнозирует Mash.
