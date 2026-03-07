Россиянам назвали допустимое количество картофеля в день
Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Лисовский назвал допустимое количество картофеля, которое человек может употребить в день без вреда для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру».
Человек, не имеющий проблем с желудочно-кишечным трактом и нормальным весом, может употреблять 200-250 граммов картофеля ежедневно. Это примерно два-три средних клубня. Такое количество обеспечивает организм необходимым количеством калия и крахмала, не перегружая при этом работу поджелудочной железы. Однако способ приготовления имеет решающее значение, подчеркнул Лисовский.
По словам врача, наиболее полезным является вареный или запеченный в кожуре картофель. В этих вариантах лучше сохраняются калий и клетчатка, которая содержится в кожуре. Кроме того, часть крахмала при остывании превращается в устойчивую форму, действующую как пребиотик и поддерживающую микрофлору кишечника, отметил специалист.
В то же время картофельное пюре, особенно горячее, имеет высокий гликемический индекс. Оно быстро усваивается и усиливает работу поджелудочной железы, предупредил врач.
Лисовский также назвал жареный картофель и картофель фри нежелательными для людей с гастроэнтерологическими заболеваниями. Гастроэнтеролог объяснил, что комбинация большого количества масла и легкоусвояемого крахмала создает значительную нагрузку на желчевыводящие пути и может вызывать горечь во рту, чувство тяжести в животе и метеоризм.
Читайте также: