Россиянам назвали допустимое количество картофеля в день

07 марта 2026, 17:29

Врач Лисовский: Здоровый человек может съедать 200‑250 граммов картофеля в день

Фото: iStock/Михаил Руденко

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Лисовский назвал допустимое количество картофеля, которое человек может употребить в день без вреда для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру».