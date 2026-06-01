Россиян предупредили об исчезновении некоторых профессий из-за развития ИИ

01 июня 2026, 13:12

Депутат Нилов: некоторые профессии будут уходить в прошлое из-за ИИ

Россиянам не стоит бояться того, что искусственный интеллект быстро приведет к исчезновению некоторых профессий в России. Такое мнение выразил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что низкоквалифицированные работники не лишатся профессии в одночасье из-за внедрения ИИ. Этот процесс, по его словам, не будет происходить быстро.





«Рынок будет постепенно перестраиваться, это очевидно, это хорошо. Там, где вчера приходилось находиться человеку, сегодня работает искусственный интеллект. У нас есть программы, которые позволяют повысить квалификацию, получить допобразование, новую профессию. Некоторые профессии будут уходить в прошлое, но будет потребность в новых специалистах», — подчеркнул Нилов.