Россиян предупредили об исчезновении некоторых профессий из-за развития ИИ
Россиянам не стоит бояться того, что искусственный интеллект быстро приведет к исчезновению некоторых профессий в России. Такое мнение выразил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что низкоквалифицированные работники не лишатся профессии в одночасье из-за внедрения ИИ. Этот процесс, по его словам, не будет происходить быстро.
«Рынок будет постепенно перестраиваться, это очевидно, это хорошо. Там, где вчера приходилось находиться человеку, сегодня работает искусственный интеллект. У нас есть программы, которые позволяют повысить квалификацию, получить допобразование, новую профессию. Некоторые профессии будут уходить в прошлое, но будет потребность в новых специалистах», — подчеркнул Нилов.
В качестве примеров он привел развитие телемедицинских технологий, автоответчиков, способных давать ответы самостоятельно, и счетчиков ЖКУ, которые передают показания без участия человека. Парламентарий подчеркнул, что в этой связи стоит усилить профориентационные механизмы, чтобы дети могли получать образование, ориентируясь на свое будущее место на рынке труда.