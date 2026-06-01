ИИ проверил около 250 тысяч блюд из подмосковных школьных столовых

01 июня 2026, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Качество питания в 1490 школах Московской области контролирует искусственный интеллект. С начала текущего года он проверил свыше 249 тысяч фотографий различных блюд из столовых. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Проверка проходит следующим образом: работники школ каждый день фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Нейросеть, способная распознавать 75 блюд, сравнивает изображение на фото с утверждённым меню и при выявлении несоответствий отправляет сигнал об этом в профильные службы.





«Такая проверка помогла обнаружить в этом году около шести с половиной тысяч нарушений», — говорится в сообщении.