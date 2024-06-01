Россиян предупредили об изменении формы важной медицинской справки

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Министерство здравоохранения обновило формы и порядок заполнения медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отправляющегося в детский лагер. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу в воскресенье, 6 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.