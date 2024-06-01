Россиян предупредили об изменении формы важной медицинской справки

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Министерство здравоохранения обновило формы и порядок заполнения медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отправляющегося в детский лагер. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу в воскресенье, 6 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь в справке будут указаны не только инфекционные, но и неинфекционные заболевания, операции и травмы, полученные ребенком. Информация о вакцинах будут дополнены результатами анализов на туберкулез или заключением физиолога об отсутствии заболевания. Кроме того, появится информация об аллергических заболеваниях и реакциях, росте и массе тела, группе здоровья, результатах анализов на гельминтозы, а также сведения об осмотре на педикулез и чесотку.
Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовоспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Виктория Сахарова в беседе с «Парламентской газетой» отметила, что теперь все дети, посещающие детские лагеря, должны иметь на руках именно такие документы.
Речь идет о справке по форме 079/у. Получить ее можно в школе или детском саду у медсестры в день обращения. Кроме того, документ можно оформить в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок – в этом случае подготовка справки может занять 2-3 дня.
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Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовоспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Виктория Сахарова в беседе с «Парламентской газетой» отметила, что теперь все дети, посещающие детские лагеря, должны иметь на руках именно такие документы.
«Новая справка позволяет врачу оперативно ориентироваться в перенесенных заболеваниях, хронических заболеваниях, проведенных ранее обследованиях», – указала она.
Речь идет о справке по форме 079/у. Получить ее можно в школе или детском саду у медсестры в день обращения. Кроме того, документ можно оформить в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок – в этом случае подготовка справки может занять 2-3 дня.
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Александр Климов