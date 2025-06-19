«Ревнивая. Что поделать? Даже на его сестру и бабушку наехала»: Игнатов и беременная Трусова ответили на вопросы о личном

19 июня 2025, 05:31

Беременная Трусова призналась, что сильно ревнует Макара Игнатова к другим девушкам

Александра Трусова с мужем Макаром Игнатовым (Фото: Instagram* @avtrusova)

Беременная фигуристка Александра Трусова призналась в ревности. Спортсменка раскрыла, что ей не нравится, когда муж Макар Игнатов общается с другими девушками. Пара откровенно ответила на вопросы фанатов на своем YouTube-канале, рассказав о семейной жизни и подготовке к рождению первенца.





20-летняя Трусова и 24-летний Игнатов ждут ребенка этим летом. Предположительно, малыш родится в конце июля или начале августа. Спортсмены заявили, что не планируют скрывать лицо ребенка. Не видят в том смысла. Ранее они признавались, что имя малыша уже было выбрано, но как раз его пара пока не рассекречивает.



Сейчас молодые влюбленные активно делятся подробностями семейного счастья на личном канале Mr&Mrs.Ignatov. Так, например, Александра на днях удивила поклонников признанием, что часто и очень сильно ревнует мужа.



Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр с Youtube-канала Mr&Mrs.Ignatov)



«Часто ли ревнуем друг друга? Я да. Всегда. Я ревнивая. Что поделать? Мне в принципе не нравится, когда Макар общается с другими девушками. Это не значит, что я не доверяю. Просто мне не нравится», — объясняла фигуристка.

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: кадр с Youtube-канала Mr&Mrs.Ignatov)



«Макар любит в основном пасту, поэтому все, что он где-то попробует, пытаюсь повторить», — делилась Трусова.