«Ревнивая. Что поделать? Даже на его сестру и бабушку наехала»: Игнатов и беременная Трусова ответили на вопросы о личном
Беременная фигуристка Александра Трусова призналась в ревности. Спортсменка раскрыла, что ей не нравится, когда муж Макар Игнатов общается с другими девушками. Пара откровенно ответила на вопросы фанатов на своем YouTube-канале, рассказав о семейной жизни и подготовке к рождению первенца.
20-летняя Трусова и 24-летний Игнатов ждут ребенка этим летом. Предположительно, малыш родится в конце июля или начале августа. Спортсмены заявили, что не планируют скрывать лицо ребенка. Не видят в том смысла. Ранее они признавались, что имя малыша уже было выбрано, но как раз его пара пока не рассекречивает.
Сейчас молодые влюбленные активно делятся подробностями семейного счастья на личном канале Mr&Mrs.Ignatov. Так, например, Александра на днях удивила поклонников признанием, что часто и очень сильно ревнует мужа.
«Часто ли ревнуем друг друга? Я да. Всегда. Я ревнивая. Что поделать? Мне в принципе не нравится, когда Макар общается с другими девушками. Это не значит, что я не доверяю. Просто мне не нравится», — объясняла фигуристка.Бывало, что ее недовольство распространялось и на бабушку, и на сестру мужа. С последней, правда, вышло комично: Трусова бросилась «допрашивать» любимого, почему ему вечно пишет какая-то Даша, а Макар объяснил, что это была всего лишь сестра.
Пара уже приобрела участок для строительства семейного дома, но пока не раскрывает какие-то детали и не показывает визуал постройки. По их словам, увидеть там сейчас можно «только фундамент». Как появится что-то интересное и полноценное — они все сразу покажут фанатам.
Александра, взявшая паузу в карьере с марта, наслаждается отдыхом. Она не всегда готовит дома, хотя старается пробовать себя в новых блюдах ради мужа.
«Макар любит в основном пасту, поэтому все, что он где-то попробует, пытаюсь повторить», — делилась Трусова.Макар с женой вместе ухаживают за семью собаками, распределяя обязанности: Макар активен вечером, а Саша — утром. Супруги объяснили, что семейный быт им вести удобно, потому что у них отличается время, в которое они наиболее «заряжены» энергией.
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