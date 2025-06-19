Инстасамка пошла на кардинальные перемены во внешности — фото

19 июня 2025, 03:40

Певица Инстасамка решила свести татуировки и выложила фото с доказательством

Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)

Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева)шокировала фанатов, объявив о кардинальных переменах во внешности. Певица начала сводить свои татуировки ради нового образа. В личном блоге она уже поделилась первым фото процедуры, признавшись, что устала от рисунков на теле. Об этом пишет Super.ru.





Блогерша опубликовала в соцсетях снимок, сделанный во время сеанса удаления татуировки на плече. Инстасамка показала, что сводит изображение девушки с двумя рогами на голове. Также в посте она приложила и другие фотографии — поход в Третьяковскую галерею и отдых на природе.



Инстасамка сводит тату (Фото: Instagram* @instasamka)

В апреле «Радио 1» передавало, что Инстасамка вместе с мужем Олегом Еропкиным (Moneyken) купила чертановский футбольный клуб.



А в начале июня певица заявила о необходимости ввести закон о защите детей-блогеров. Она не раз негативно высказывалась о семьях, в которых «эксплуатируют» детей для заработка на контенте.





«Это проблема такая невидимая, но такая серьезная. (...) Меня волнует количество проведенных часов ребёнка под камерой – нормально ли это для психики ребёнка?», — объясняла она.