«Грозит срок до шести лет»: Тестя Павла Прилучного обвинили в незаконной организации азартных игр
Тестю актера Павла Прилучного, Аршаку Брутяну, заочно предъявлено обвинение в организации незаконных азартных игр. Данную информацию подтвердили правоохранительные органы в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в марте 2024 года Аршак Брутян, являющийся отцом супруги актера Зепюр Прилучной-Брутян, был задержан при работе подпольного казино в Москве. Тогда силовики обнаружили восемь игровых автоматов и задержали троих подозреваемых, включая 57-летнего Брутяна. Позднее в СМИ сообщали, что после беседы с полицией мужчину отпустили.
Теперь стало известно, что Брутяну инкриминируют незаконное создание и проведение азартных игр организованной группой с использованием служебного положения и получением дохода в особо крупном размере.
За данное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Читайте также: