Россиян предупредили об обмане мошенников с доставкой из маркетплейсов

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Мошенники активно используют схему с поддельными курьерскими доставками от известных магазинов и маркетплейсов для кражи SMS-кодов и личных данных. Об этом предупредил эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский в интервью агентству «Прайм».
Злоумышленники, представляясь сотрудниками складов, называют точный адрес жертвы и убеждают в срочности доставки. После согласия клиента они запрашивают код из SMS, что позволяет им получить доступ к аккаунтам или финансам.
Данные для атак часто поступают из утечек информации логистических компаний.
Филевский отметил, что мошенники усиливают давление, играя на доверии к брендам, предлагая подарки или создавая искусственную спешку. Знание имени и адреса жертвы делает схему более убедительной, особенно если человек действительно ожидает посылку.
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Данные для атак часто поступают из утечек информации логистических компаний.
Филевский отметил, что мошенники усиливают давление, играя на доверии к брендам, предлагая подарки или создавая искусственную спешку. Знание имени и адреса жертвы делает схему более убедительной, особенно если человек действительно ожидает посылку.
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Мария Моисеева