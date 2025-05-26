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Россиян предупредили об обмане мошенников с доставкой из маркетплейсов

Филевский: сотрудники курьерской доставки могут оказаться мошенниками
Фото: iStock/PIKSEL

Фото: iStock/PIKSEL

Мошенники активно используют схему с поддельными курьерскими доставками от известных магазинов и маркетплейсов для кражи SMS-кодов и личных данных. Об этом предупредил эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский в интервью агентству «Прайм».
Злоумышленники, представляясь сотрудниками складов, называют точный адрес жертвы и убеждают в срочности доставки. После согласия клиента они запрашивают код из SMS, что позволяет им получить доступ к аккаунтам или финансам.

Данные для атак часто поступают из утечек информации логистических компаний.

Филевский отметил, что мошенники усиливают давление, играя на доверии к брендам, предлагая подарки или создавая искусственную спешку. Знание имени и адреса жертвы делает схему более убедительной, особенно если человек действительно ожидает посылку.

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#кражи
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#жертвы
К осени в России ограничат число банковских карт на одного человека
Депутат Аксаков: россиянам с осени запретят иметь более 20 банковских карт
26 мая 2025, 05:28

Фото: iStock/alexialex

Осенью в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом в интервью «Известиям» напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Инициатива Банка России, предполагающая лимит в 20 карт (из них не более 5 в одном банке), направлена на борьбу с мошенничеством.

Парламентарий отметил, что предложение будет рассмотрено нижней палатой в июне, а его принятие «не займет много времени». При этом он выразил сомнение в целесообразности даже таких лимитов, назвав их «чрезмерными».

Мера призвана осложнить действия мошенников, которые принуждают жертв открывать множественные счета для вывода украденных средств.

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#банковская карта
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Россиянам напомнили о скорых четырехдневных выходных в июне
Депутат Нилов: с 12 по 15 июня у россиян будут четырехдневные выходные
26 мая 2025, 03:59

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.
Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой. Согласно правительственному постановлению, выходной был перенесен на 13 июня, что создает продолжительный отдых с 12 по 15 число.

Нилов подчеркнул, что такое регулирование рабочего графика было утверждено заранее для сохранения баланса нерабочих дней.

«Перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова Нилова.
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Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами
В ГД внесли проект о выплате ежемесячного прожиточного минимума домохозяйкам
26 мая 2025, 01:43

Фото: iStock/Choreograph

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ, разработанный по инициативе ЛДПР, предусматривает поддержку граждан, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства, включая уход за детьми старше 1,5 лет, инвалидами и престарелыми родителями.

Право на выплату получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие в стране и чей среднедушевой доход семьи не превышает двукратный региональный прожиточный минимум.

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Исключение составят новые граждане РФ — им выплата будет доступна только через 5 лет после получения паспорта. Также исключаются лица, использующие специальный налоговый режим «профессиональный доход».

Выплата должна будет назначаться на 6 месяцев с возможностью продления.

Финансирование планируется за счет субвенций из федерального бюджета, а ответственность за реализацию выплаты передадут регионам.

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Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР) подчеркнул, что законопроект направлен на улучшение материального положения малоимущих семей и укрепление демографии в стране.

«Ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленная в субъекте проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами, а также на демографической ситуации и социальной стабильности», — объяснил он.
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#рф
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Во время игры в гольф с Трампом лебедь ущипнул Уиткоффа в пах
25 мая 2025, 22:41

Фото: iStock/ Arina_Bogachyova

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию, на которой лебедь ущипнул за пах его спецпосланника Стива Уиткоффа.
Американский лидер пожаловался на сложности игры в гольф. Дональд Трамп показал момент нападения птицы на Уиткоффа.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — подписал публикацию президент Соединенных Штатов Америки.

На кадрах видно, как лебедь щипает спецпосланника Трампа между ног, а тот предпринимает попытку освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что вызвало у лебедя агрессию, неизвестно.

Ранее билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.

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#гольф
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Изобретатель из России утверждает, что является создателем легендарного логотипа Toyota – подробности
Изобретатель Андрей Медведев утверждает, что является автором логотипа Toyota
25 мая 2025, 20:40

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.
Мужчина рассказал, что в далёком 1989 году увидел новую Toyota Corolla. Ему очень понравился автомобиль, а поскольку он хорошо рисовал, ему захотелось придумать эмблему для марки. В 1991 году был запатентован известный всем логотип, состоящий из трёх скрещенных эллипсов, содержащих все буквы названия.

Изобретатель утверждает, что через сотрудника Mitsubishi он передал эскиз, чтобы представительство отправило его Toyota, поскольку в СССР на тот момент не было представителей японского бренда. В компании настаивали на том, чтобы Медведеву дали подтверждение получения корреспонденции, однако он отказался, пишет ​Telegram-канал Readovka.

Спустя несколько лет изобретатель заметил на Красной Пресне в Москве припаркованный автомобиль с его логотипом. Спустя много лет, в 2020 году Медведев решился написать президенту компании Toyota Акио Тойоде, попросив признать его автором лого. Однако в ответ ему написали, что эмблему якобы создавали японские каллиграфы.

Примечательно, что спустя несколько дней, со слов мужчины, Toyota сделала ребрендинг, отказавшись от логотипа под предлогом того, что его и так все знают.

В январе 2023 года акционеры уволили Тойоду за неспособность наладить производство электромобилей, однако Андрей считает, что они узнали о его письме. Теперь адвокаты изобретателя пытаются через суд признать авторство логотипа и добиться выплаты компенсаций за его использование.

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