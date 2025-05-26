В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга ввели временные ограничения

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В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют до дальнейших распоряжений.
Также утром 26 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.
Ранее «Радио 1» передавало, что россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой.
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Также утром 26 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.
Ранее «Радио 1» передавало, что россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой.
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«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
Мария Моисеева