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В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга ввели временные ограничения

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют до дальнейших распоряжений.

Также утром 26 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.

Ранее «Радио 1» передавало, что россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой.

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Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
26 мая 2025, 04:36

Фото: iStock/sommersby

Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В ночь с 25 на 26 мая жители Тульской области сообщили о серии взрывов в небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жители Елабуги (Татарстан) говорили о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.

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#сергей собянин
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Симоньян объяснила личное переживание за здоровье Трампа
Симоньян: многие переживают за жизнь Трампа из-за проводимой им политики для США
26 мая 2025, 03:45

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила опасения за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики для страны. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По мнению Симоньян, действия Трампа, включая отказ подписывать санкции против России, идут вразрез с традиционной линией американских властей.

«Все эти годы американские президенты делают одно и тоже — картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И все должно было быть, как намечено глубинным государством. И Трамп вдруг их (серьезные санкции против РФ) не подписывает», — говорила в эфире Симоньян.
Она провела параллель с судьбой Джона Кеннеди, который также пытался проводить независимую политику и с пониманием относился к русским. И был убит.

Симоньян отметила, что даже союзники президента США, такие как Илон Маск, отстраняются от противостояния с системой, сосредотачиваясь на бизнесе.

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Дроны ВСУ попытались атаковать российский регион, жители доложили о взрывах
SHOT: беспилотники ВСУ атакуют Тульскую область, в небе над прогремели взрывы
26 мая 2025, 02:09

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Тульской области сообщили о серии взрывов в ночном небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным источника, около полуночи на окраинах Тулы прогремело более десяти взрывов, после чего в некоторых районах города возникли перебои с электроэнергией.

Сообщения о звуках беспилотников и взрывах также поступили из Алексина и Новомосковска.

Ранее сообщалось, что еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).

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#жители
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Собянин: силы ПВО сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
26 мая 2025, 01:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он.
Это уже не первый случай за последние дни, когда ПВО отражают атаки дронов на столицу.

Под ночь 25 мая сообщалось, что жители Елабуги (Татарстан) стали говорить о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.

Также «Радио 1» передавало, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах.

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«Они ведь просчитались»: Симоньян оценила положение уехавших из России граждан
Симоньян объяснила, что уехавшие из РФ просчитались и вернуться уже не смогут
26 мая 2025, 00:21

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что россияне, покинувшие страну, совершили ошибку и теперь жалеют о невозможности вернуться. Об этом она рассказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, уехавшие действовали из прагматичных соображений, но их расчеты оказались неверными. Симоньян отметила, что наблюдать за их отчаянием сейчас «забавно», особенно на фоне признаний западных политиков о провале Украины.

«Они ведь просчитались. Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и 3 дня. (...) Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось», — указала Симоньян.
Она также процитировала стихотворение Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», подчеркнув, что истинное счастье — служить Родине, а те, кто этого не понимает, достойны лишь сожаления.

«Им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые», — передает ее слова РИА Новости.
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