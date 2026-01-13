В Коломне перед Новым годом выявили незаконную рубку ёлок

13 января 2026, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ступинский филиал Мособллеса зафиксировал в городском округе Коломна три случая незаконной рубки молодых елей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области по итогам ежегодного профилактического мероприятия «Ёлочка».





Проверки были направлены на защиту хвойных насаждений в предновогодний период. В ходе совместных рейдов лесной охраны и правоохранительных органов выявлено нарушения зафиксировали в Песковском, Маливском и Озёрском участковых лесничествах.



Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сумма ущерба превысила 25 000 рублей. Материалы передали в территориальные органы МВД для возбуждения уголовных дел.

«Слаженная работа специалистов позволяет не только оперативно выявлять, но и предотвращать нарушения. Важную роль играет разъяснительная работа с населением. Гражданам напоминают о недопустимости самовольных рубок и ответственности за причинение вреда лесу», – отметили в подмосковном Комлесхозе.