Новогодняя елка стала причиной пожара в московской многоэтажке
Новогодняя елка загорелась в квартире на Пятницком шоссе в Москве
Новогодняя загорелась в 17-этажном доме на Пятницком шоссе в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Украшенное гирляндой дерево вспыхнуло в квартире на восьмом этаже. Площадь возгорания составила полтора квадратных метра, его потушили до прибытия пожарных.
По предварительным данным, на место также выезжала скорая помощь для осмотра жильцов — один из них получил ожоги. На другие квартиры огонь не распространился.
Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Твери под влиянием мошенников подожгла новогоднюю ель на Советской площади. Девушка пыталась скрыться, но ее задержали.
