Новогодняя елка стала причиной пожара в московской многоэтажке

07 января 2026, 12:45

Новогодняя елка загорелась в квартире на Пятницком шоссе в Москве

Фото: iStock/Sheviakova kateryna

Новогодняя загорелась в 17-этажном доме на Пятницком шоссе в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.