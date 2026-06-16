Россиян предупредили об опасности езды на велосипеде в грозу

16 июня 2026, 14:22

Инженер-технолог Уйманов: в грозу нельзя кататься на велосипеде

Фото: iStock/Victor Labzin

Во время грозы не стоит прятаться в низине и под деревьями, особенно одиноко стоящими на открытом пространстве, а также кататься на велосипеде, поскольку это может быть смертельно опасно. Об этом предупредил инженер-технолог Сергей Уйманов.





Он пояснил, что молния «целится» в наиболее высокую точку на местности. Кроме того, в низине обычно скапливается влага, а молния «любит бить» туда, где наиболее сыро.





«По этой же причине во время грозы необходимо незамедлительно покидать места вблизи водоемов: удар часто приходится и на них. Также важно помнить, что притягивать электрический разряд могут металлические предметы, поэтому нельзя держать зонт во время грозы», — добавил Уйманов в разговоре с Москвой 24.