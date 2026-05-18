В Краснодаре молния убила 45-летнего велосипедиста на Ростовском шоссе
В Краснодаре молния ударила в мужчину, и он погиб. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
Происшествие случилось рядом с жилым комплексом «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова. Очевидцы рассказали, что во время грозы мужчина ехал на электровелосипеде по Ростовскому шоссе. В моменте в велосипедиста попала молния, он упал и потерял сознание.
Один из прохожих остановился рядом с пострадавшим и проверил его пульс. Из ближайшего магазина выбежали люди и попытались привести мужчину в чувство с помощью нашатыря. Однако приехавшие медики констатировали смерть гражданина. Погибшему было 45 лет. Полиция проводит проверку.
Ранее в Подмосковье реанимобиль с медиками попал в серьёзную аварию с грузовиком. Сообщается, что машина скорой помощи столкнулась с фурой, которая стояла на обочине.
