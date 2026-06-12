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Молния поразила девушку на пляже в Подмосковье

Mash: девушка спряталась под деревом на пляже в Подмосковье, и ее ударила молния
Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковной деревне Подрезово девушка пострадала от удара молнии во время грозы. Инцидент произошел на пляже: отдыхающая попыталась укрыться от дождя под деревом, в которое попала молния, сообщает Telegram-канал Mash.



В результате удар пришелся ей в грудь, вызвав ожог третьей степени и аритмогенный шок. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировала бригада скорой помощи, вызванная очевидцами.

В МЧС России напоминают: при приближении грозы следует держаться подальше от водоемов. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами и тополями.

Подрезово располагается в Мытищинском районе Московской области, рядом с Пироговским (Клязьминским) водохранилищем — популярной зоной отдыха с песчаными пляжами и пологим входом в воду. По прогнозу Гидрометцентра, грозовые дожди в столице и части Подмосковья сохранятся около двух суток.

Никита Кротов

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