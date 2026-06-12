Молния поразила девушку на пляже в Подмосковье

12 июня 2026, 20:56

Mash: девушка спряталась под деревом на пляже в Подмосковье, и ее ударила молния

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковной деревне Подрезово девушка пострадала от удара молнии во время грозы. Инцидент произошел на пляже: отдыхающая попыталась укрыться от дождя под деревом, в которое попала молния, сообщает Telegram-канал Mash.