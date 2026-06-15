В Москве на текущей неделе ожидаются грозы и похолодание

15 июня 2026, 17:37

Синоптик Ильин: летнее тепло вернется в Москву в конце недели

Фото: iStock/ljphoto7

В столичном регионе на текущей неделе ожидаются дожди с грозами и существенное похолодание. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.





По его прогнозу, в понедельник во второй половине дня в некоторых районах Подмосковья пройдут ливни, сопровождающиеся грозами. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.





«Основные грозовые дожди ожидаются в понедельник, вторник и среду. Начиная с четверга количество осадков начнет сокращаться, а грозовая активность постепенно сойдет на нет. В четверг и пятницу возможны лишь кратковременные локальные дожди, отдельные осадки не исключены и в субботу», — рассказал Ильин «Известиям».

«Молния двигается по пути наименьшего сопротивления. Металл, влажность воздуха и наличие возбудителей в плане радиополя, скорее всего, служат для разряда дополнительным мостиком», — объяснил Щетинин.