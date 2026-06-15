В Москве на текущей неделе ожидаются грозы и похолодание
Синоптик Ильин: летнее тепло вернется в Москву в конце недели
В столичном регионе на текущей неделе ожидаются дожди с грозами и существенное похолодание. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
По его прогнозу, в понедельник во второй половине дня в некоторых районах Подмосковья пройдут ливни, сопровождающиеся грозами. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.
«Основные грозовые дожди ожидаются в понедельник, вторник и среду. Начиная с четверга количество осадков начнет сокращаться, а грозовая активность постепенно сойдет на нет. В четверг и пятницу возможны лишь кратковременные локальные дожди, отдельные осадки не исключены и в субботу», — рассказал Ильин «Известиям».
При этом уже 16 июня в Москве днем воздух прогреется всего до +15...+19 °С, а ночью температура будет опускаться до +7…+12 °С. Но уже в пятницу тепло вернется. Согласно прогнозу Ильина, в последний день рабочей недели потеплеет до +21…+26 °С, а в выходные — до +28 °С.
При этом заслуженный спасатель России Сергей Щетинин предупредил в разговоре с изданием «Абзац», что мобильный телефон во время грозы может притянуть молнию.
«Молния двигается по пути наименьшего сопротивления. Металл, влажность воздуха и наличие возбудителей в плане радиополя, скорее всего, служат для разряда дополнительным мостиком», — объяснил Щетинин.
При сильной грозе эксперт посоветовал закрыть все окна и отключить электричество. Если непогода застала на улице, то следует оперативно найти укрытие и не использовать токопроводящие предметы. Нельзя прятаться под деревьями и опорами ЛЭП. При этом спасатель добавил, что машина является безопасным местом во время разгула стихии.