Пожилым людям дали четыре совета по питанию
Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик перечислила продукты, которые должны постоянно присутствовать в рационе людей старше 60 лет, и дала пожилым людям четыре совета, связанных с питанием. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач настоятельно рекомендовала пожилым людям включать в каждый приём пищи качественные источники белка. С возрастом организм теряет около одного процента мышечной массы ежегодно, что может привести к слабости, падениям и переломам шейки бедра. Для поддержания мышечной массы необходимо потреблять 1-1,2 грамма белка на килограмм веса в сутки. В качестве источников белка врач посоветовала регулярно употреблять рыбу, куриную грудку, индейку, яйца, творог и бобовые.
Кроме того, Чистик обратила внимание на важность потребления продуктов, богатых кальцием и витамином D, для укрепления костей. К таким продуктам относятся йогурт, кефир, твёрдые сыры, кунжут, миндаль, листовая зелень, сардины, шпроты с косточками, жирная рыба и яичные желтки.
Доктор также подчеркнула необходимость достаточного потребления клетчатки, так как с возрастом работа кишечника замедляется, что увеличивает риск запоров. Рекомендуется употреблять около 25-30 граммов клетчатки в день, что эквивалентно примерно пяти горстям растительной пищи. Особенно полезными являются морковь, свёкла, тыква, кабачки, печёные яблоки, чернослив, овсянка, гречка и перловка.
В заключение, терапевт призвала пожилых людей включать в рацион продукты, богатые витамином B12, так как с возрастом его усвоение ухудшается, а дефицит может привести к анемии, слабости и ухудшению памяти. Для поддержания уровня витамина B12 в организме рекомендуется употреблять мясо, печень, морепродукты, яйца и молочные продукты.
