Достижения.рф

Российские хакеры атаковали украинские сервисы «Резерв+» и Milchat

Фото: iStock/Sergey Shulgin

Российские хаккеры взломали украинский сервис военного учёта «Резерв+» и защищённый мессенджер для военнослужащих Milchat. В результате работы Центра территориальной координации и сервиса обмена тактической информацией ВСУ временно приостановлены.



По информации Telegram-канала Mash, атаки провели группы DarkWarios и QuietSec. Milchat позиционируется как защищённый мессенджер для солдат и получал инвестиции на сумму около 500 тысяч долларов. В результате взлома приложение, веб-сайт и все связанные функции перестали работать, лишив военнослужащих крупного канала коммуникации.

Кроме того, атаке подвергся сервис «Резерв+», который обеспечивает цифровую регистрацию военнообязанных и резервистов, обновление контактных данных, выдачу электронных документов и размещение вакансий для ВСУ. Если сбои сохранятся, взаимодействие граждан с военкоматами может серьёзно осложниться.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0