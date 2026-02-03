Российские хакеры атаковали украинские сервисы «Резерв+» и Milchat
Российские хаккеры взломали украинский сервис военного учёта «Резерв+» и защищённый мессенджер для военнослужащих Milchat. В результате работы Центра территориальной координации и сервиса обмена тактической информацией ВСУ временно приостановлены.
По информации Telegram-канала Mash, атаки провели группы DarkWarios и QuietSec. Milchat позиционируется как защищённый мессенджер для солдат и получал инвестиции на сумму около 500 тысяч долларов. В результате взлома приложение, веб-сайт и все связанные функции перестали работать, лишив военнослужащих крупного канала коммуникации.
Кроме того, атаке подвергся сервис «Резерв+», который обеспечивает цифровую регистрацию военнообязанных и резервистов, обновление контактных данных, выдачу электронных документов и размещение вакансий для ВСУ. Если сбои сохранятся, взаимодействие граждан с военкоматами может серьёзно осложниться.
Читайте также: